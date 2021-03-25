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Факты / Мир
Оксана Доротюк |

AstraZeneca обновила данные по эффективности вакцины против коронавируса

Шведско-британская фармацевтическая компания AstraZeneca после обновления исследований заявила, что ее вакцина против коронавируса эффективна на 76%.

вакцина AstraZeneca

Проведение дополнительного анализа препарата было необходимо из-за определенных несогласованностей с Соединенными Штатами Америки.

Полученные данные выявили, что вакцина против коронавируса компании AstraZeneca эффективна на 76%, а не на 79%, как было заявлено ранее.

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Несмотря на меньший процент эффективности, вакцина все еще на 85% защищает от возможности заболеть Covid-19 пожилым людям.

В компании ожидают получить разрешение на использование препарата в Управлении продовольствия и медикаментов США (FDA) после исправления неточностей в исследовании вакцины.

Вакцина AstraZeneca в Украине

Индия может отложить поставку следующей партии вакцины AstraZeneca (CoviShield) в Украину на определенный срок.

По словам главы парламентского Комитета по вопросам здоровья нации Михаила Радуцкого, главная причина — информационная кампания, развернутая против индийской вакцины в нашей стране.

Источник: AP

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