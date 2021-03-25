Джо Байден планирует идти на второй срок

Президент США Джо Байден заявил, что будет баллотироваться на второй срок. Речь идет о выборах в 2024 году.

Об этом 46-президент США рассказал в рамках своей первой пресс-конференции.

— Я планирую идти на следующие выборы. Я надеюсь на это, — отметил Байден.

Он также надеется, что кандидатом в вице-президенты на следующих выборах будет Камала Харрис, так как она отличный специалист.

Однако для Байдена остается загадкой, будет ли его главным соперником 45-й президент США Дональд Трамп.

20 ноября 2020 года Джо Байдену исполнилось 78 лет. Он является самым старшим главой государства за всю историю США.

Довольны ли американцы Джо Байденом

Большинство граждан США довольны работой Джо Байдена на посту президента страны.

По данным исследования издание The Hill и исследовательской компании Harris, 59% американцев одобряют работу Джо Байдена на посту президента США. В то же время 41% населения не поддерживают его деятельность и решения.