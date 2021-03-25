Лидеры Европейского Союза проведут переговоры в онлайн-режиме, чтобы обсудить способы увеличения поставок вакцины против коронавируса.

Европейская комиссия намерена призвать лидеров поддержать планы по дополнительному контролю над экспортом вакцин, который может повлиять на поставки препарата в Великобританию.

В Брюсселе заявили, что из более чем 40 млн доз вакцины, экспортированных из ЕС за последние два месяца, четверть отправили в Великобританию.

В совместном заявлении 24 марта Великобритания и ЕС заявили, что хотят расширить поставки вакцин для всех стран.

Коронавирус в мире

По состоянию на 25 марта коронавирус в мире обнаружили у более чем 123 млн людей. Всего за период пандемии зафиксировали почти 3 млн летальных случаев, вызванных осложнениями Covid-19.

На данный момент коронавирусом в мире болеет более 20 млн человек. В то же время более 100 млн человек смогли вылечиться от страшного заболевания.

Источник: BBC