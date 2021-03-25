Контейнеровоз, который перекрыл Суэцкий канал и заблокировал движение судов пока что не удалось снять с мели.

Администрация канала опровергла информацию о том, что его удалось сдвинуть с места в среду, и отметила, что работы продлятся еще не менее двух суток.

Для поднятия контейнеровоза было задействовано по меньшей мере восемь буксиров, но даже они не помогли разблокировать движение по Суэцкому каналу.

В среду, 24 марта, к спасательной операции были привлечены экскаватор и бульдозер, с помощью которых пытались найти выпуклость на носу судна, которой оно застряло в берегу канала.

Авария в Суэцком канале

Во вторник гигантское контейнерное судно Evergreen село на мель в Суэцком канале и образовало пробку из более 100 судов, проходивших между Красным и Средиземным морями.

Контейнеровоз Evergreen отклонился от курса из-за сильного ветра, и вследствие этого сел на мель.

Суэцкий канал — это место, через которое осуществляется 30% всех контейнерных перевозок в мире, поэтому блокирование движения может крайне негативно отразиться на логистике.

Фото: John Scott-Railton