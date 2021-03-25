В Японии адмирал флота Едзи Кода отреагировал на запуск баллистических ракет Северной Кореей и отметил, что этот шаг был посланием для Российской Федерации.

По его словам, КНДР хочет послать четкий сигнал и администрации президента США Джо Байдена.

— Сегодня проходит южнокорейско-российское мероприятие. Это 30-летие начала дипломатических отношений между Южной Кореей и Россией. Вчера был большой праздник, и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров находится в Сеуле. Это определенный сигнал для России и Южной Кореи, — сказал адмирал японского флота.

Читайте Северная Корея похвасталась новыми баллистическими ракетами

Кроме того адмирал Едзи Кода подчеркнул, что запуски были только началом, и КНДР может постепенно задействовать еще несколько типов ракет.

Ранее Северная Корея запустила в сторону Японии две баллистические ракеты, которые упали в море в нейтральных водах. Обе ракеты преодолели около 450 км и упали вне экономической зоны Японии.

По словам премьер-министра Японии Йошихиде Суга, КНДР запустила две баллистические ракеты в море у побережья страны, усилив напряжение накануне Олимпийских игр в Токио и повысив давление на новую администрацию президента США Байдена в Вашингтоне.