В ОАЭ будут выдавать обновленные визы: что изменится

Объединенные Арабские Эмираты в ближайшее время введут новые визы, которые будут действительны пять лет. Благодаря этому документу смогут путешествовать граждане всех стран.

Кабинет министров ОАЭ уже одобрил новую визу. Впервые в ОАЭ объявили о выдаче долгосрочных виз в январе 2020 года.

Новая туристическая виза облегчит путешествие людям, часто ездящим в ОАЭ, поскольку это сократит расходы на оформление документов.

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Таким образом нужно будет подавать заявление на визу для въезда на территорию государства один раз в пять лет. Такой шаг сможет обеспечить доступ туристам в страну на длительный промежуток времени.

Въезд в ОАЭ для украинских туристов

Украинцы, имеющие биометрический паспорт, могут посещать ОАЭ без оформления визы. Таким образом граждане смогут находиться на территории страны до 30 дней. За отдельную плату можно продлить пребывание в стране еще на 30 дней.

При этом украинцы должны выполнить определенные правила. В частности туристы должны предоставить отрицательный результат теста на Covid-19 на английском языке, важно, чтобы его выдали не более, чем за 72 часов до прибытия в ОАЭ. Полный список требований для путешествия в ОАЭ читайте на Фактах ICTV.

Источник: Кhaleej Times