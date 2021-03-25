В Польше две недели вводят жесткий карантин из-за стремительного распространения коронавируса, в стране два дня подряд фиксируют антирекорд.

С субботы 27 марта до 9 апреля в стране закрываются все мебельные и строительные магазины, в остальных торговых точках будет разрешено находиться одному человеку на 20 кв. м.

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Такое же ограничение на количество людей вводится и в религиозных учреждениях.

Закрыться до 9 апреля должны также салоны красоты, парикмахерские, ясли и детские сады.

Дошкольные учебные заведения позволят посещать исключительно детям медиков и правоохранителей.

За минувшие сутки в Польше сообщили о 34 151 случае инфицирования Covid-19 и 540 смертях.

Накануне в стране зафиксировали рекордную смертность с начала пандемии, за сутки умерли 575 человек.

Худшая ситуация с распространением коронавируса наблюдается в Шленск, Мазовецком и Великопольском воеводствах.

Источник: Польское радио