PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир
Софія Зінов'єва |

Закрывают детсады и ясли: Польша срочно усиливает карантин

В Польше две недели вводят жесткий карантин из-за стремительного распространения коронавируса, в стране два дня подряд фиксируют антирекорд.

карантин коронавірус

С субботы 27 марта до 9 апреля в стране закрываются все мебельные и строительные магазины, в остальных торговых точках будет разрешено находиться одному человеку на 20 кв. м.

Читайте
В Финляндии обнаружили новый штамм коронавируса

Такое же ограничение на количество людей вводится и в религиозных учреждениях.

Закрыться до 9 апреля должны также салоны красоты, парикмахерские, ясли и детские сады.

Дошкольные учебные заведения позволят посещать исключительно детям медиков и правоохранителей.

За минувшие сутки в Польше сообщили о 34 151 случае инфицирования Covid-19 и 540 смертях.

Накануне в стране зафиксировали рекордную смертность с начала пандемии, за сутки умерли 575 человек.

Худшая ситуация с распространением коронавируса наблюдается в Шленск, Мазовецком и Великопольском воеводствах.

Источник: Польское радио

Фото: УНИАН

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка