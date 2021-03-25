PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир
Анастасія Дячкіна |

Останавливает машину смерти: первый южный штат США отменил смертную казнь

Вирджиния стала первым южным штатом США, отменившим смертную казнь.

Останавливает машину смерти: первый южный штат США отменил смертную казнь

Губернатор Ральф Нортэм сказал, что отмена закона остановит машину смерти с историей расового неравенства. Это происходит в период возобновления общенациональных дебатов по теме казней.

В Вирджинии казнили больше людей, чем в любом другом штате, кроме Техаса, с тех пор, как в 1976 году Верховный суд оставил смертную казнь в силе.

Читайте
В Китае за взяточничество и многоженство казнили топ-менеджера

С тех пор подавляющее большинство казней произошло в южных штатах США, которые ранее входили в Конфедерацию рабовладельцев.

Казни по-прежнему разрешены в 27 штатах по всей стране, хотя в некоторых из них введен мораторий на приведение в исполнение наказаний.

Во время своей президентской кампании Джо Байден пообещал отменить федеральную смертную казнь и призвать штаты последовать его примеру.

В ноябре Министерство юстиции США изменило нормы осуществления смертной казни преступников на федеральном уровне.

Изменения разрешают властям расширить способы казни. Так, к инъекции добавятся исполнение смертной казни через расстрел, газовую камеру или на электрическом стуле.

Источник: ВВС

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка