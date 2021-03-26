Мы находимся в начале третьей волны коронавируса — глава Еврокомиссии

Европа столкнулась с третьей волной коронавируса, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите глав государств и правительств Евросоюза.

— Мы находимся в начале третьей волны (коронавируса, — Ред.) в Европе. Во многих странах-членах Евросоюза количество случаев инфицирования снова растет, в основном из-за британского штамма коронавируса, который сейчас есть почти в каждой стране ЕС, — отметила она.

Урсула фон дер Ляйен рассчитывает, что летом смогут вакцинировать 70% жителей Европейского Союза.

Сейчас Евросоюз получил уже 88 млн доз вакцин от коронавируса, а всего сделано прививок — 62 млн.

Карантин в Германии

В Германии отменили недавно принятое решение об усилении жесткого карантина во время предстоящих пасхальных праздников.

В то же время правительство призвало местных жителей соблюдать противоэпидемические ограничения, принятые для уменьшения распространения коронавируса.

Власти призывают граждан оставаться дома во время предстоящих праздников.

Источник: European Commission