Компания Moderna задержала отгрузку в Канаду 590 400 вакцин из-за обеспечения вопроса качества. Партия препарата должна была прибыть в страну уже в эти выходные.

По словам федерального министра по вопросам закупок Аниты Ананд, компания заверила, что произошла незначительная задержка, и остатки дозы будут отправлены не позднее четверга следующей недели.

Канада должна была получить от Moderna на этой неделе 846 тыс. доз. Но поступило 24 марта лишь 255 600 доз.

На данный момент в Канада доставлено 5,9 млн доз вакцины и ожидается 3,2 млн доз на следующей неделе, в частности от Pfizer, AstraZeneca и Moderna.

Сейчас в стране фиксируют угрозу потенциальной третьей волны инфекций из-за варианта вируса B.1.1.7, впервые обнаруженного в Великобритании.

Там зарегистрировано уже 38 922 таких случая. По состоянию на 25 марта сообщено о 5 202 фактах инфицирования.

В Канаде расширили инструкцию вакцины от AstraZeneca

25 марта в Канаде расширили инструкцию вакцины от AstraZeneca (Covishield), добавив к ней информацию об осложнениях после иммунизации – формировании сгустков крови в организме человека.

В то же время уточняется, что такие последствия фиксировались очень редко.

Жителей страны продолжают уверять, что вакцина этого производства является безопасной и эффективной в борьбе с коронавирусом.

В Канаде также используют вакцину AstraZeneca индийского производства, как и в Украине.