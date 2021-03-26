PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир
Тетяна Забожко |

Вопрос качества: Moderna задерживает почти 600 тыс. доз вакцины для Канады

Компания Moderna задержала отгрузку в Канаду 590 400 вакцин из-за обеспечения вопроса качества. Партия препарата должна была прибыть в страну уже в эти выходные.

вакцина коронавирус

По словам федерального министра по вопросам закупок Аниты Ананд, компания заверила, что произошла незначительная задержка, и остатки дозы будут отправлены не позднее четверга следующей недели.

Канада должна была получить от Moderna на этой неделе 846 тыс. доз. Но поступило 24 марта лишь 255 600 доз.

На данный момент в Канада доставлено 5,9 млн доз вакцины и ожидается 3,2 млн доз на следующей неделе, в частности от Pfizer, AstraZeneca и Moderna.

Сейчас в стране фиксируют угрозу потенциальной третьей волны инфекций из-за варианта вируса B.1.1.7, впервые обнаруженного в Великобритании.

Там зарегистрировано уже 38 922 таких случая. По состоянию на 25 марта сообщено о 5 202 фактах инфицирования.

В Канаде расширили инструкцию вакцины от AstraZeneca

25 марта в Канаде расширили инструкцию вакцины от AstraZeneca (Covishield), добавив к ней информацию об осложнениях после иммунизации – формировании сгустков крови в организме человека.

В то же время уточняется, что такие последствия фиксировались очень редко.

Жителей страны продолжают уверять, что вакцина этого производства является безопасной и эффективной в борьбе с коронавирусом.

В Канаде также используют вакцину AstraZeneca индийского производства, как и в Украине.

Источник: The Guardian

Фото: Depositphotos

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка