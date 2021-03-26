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Факты / Мир
Наташа Тарчевська |

Делал фото и осматривал без перчаток: в США заплатят рекордную сумму жертвам гинеколога

Университет Южной Калифорнии США выплатит более $1,1 млрд компенсации жертвам гинеколога, который систематически домагался своих пациенток.

Делал фото и осматривал без перчаток: в США заплатят рекордную сумму жертвам гинеколога

О скандальном женском враче Джордже Тиндалле стало известно еще в 2018 году: это заставило президента университета со скандалом подать в отставку.

Рекордная сумма компенсации была обоснована тем, что университет игнорировал постоянные жалобы на гинеколога почти 30 лет.

— Я глубоко сожалею о боли, которую испытали женщины, доверившись Тиндаллу как врачу, и ценю мужество всех, кто рассказал об этом, — заявила новый президент университета Кэрол Фолтен.

Жертвами врача стали около 800 женщин, однако после ареста в 2019 Тиндалла обвинили в домогательствах к 16 пациенткам.

Пострадавшие женщины утверждали, что гинеколог требовал полностью раздеваться для осмотра, фотографировал их гениталии и даже совершал движения пальцами во влагалище без медицинских перчаток.

Кроме этого, все жертвы подтвердили факты интимных, расистских и унизительных “шуток” касательно своей внешности.

По официальной информации, Джордж Тиндалл остается подозреваемым по делу, но суд освободил его из-под стражи под залог.

Согласно законодательству США, за содеянное гинекологу грозит до 53 лет тюрьмы.

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