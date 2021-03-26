PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир
Анастасія Дячкіна |

Разногласия по Северному потоку-2 не повлияют на союз США и Германии — Блинкен

Разногласия относительно газопровода Северный поток-2 не окажут негативного влияния на близкие отношения между Вашингтоном и Берлином.

Разногласия по Северному потоку-2 не повлияют на союз США и Германии — Блинкен

Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен в интервью.

— Германия является одним из ближайших союзников и партнеров в любой точке мира, и мы работаем вместе каждый день над столькими проблемами, которые оказывают глубокое влияние на жизнь наших людей.

И тот факт, что у нас есть разногласия относительно Северного потока-2, не влияет и не повлияет на общее партнерство и отношения.

Он также напомнил, что позиция администрации Байдена в этом вопросе очень четкая: газопровод Северный поток-2 является плохой сделкой для Европы.

Читайте
Иначе будут санкции: Госдеп США призвал компании выйти из Северного потока-2

— Это подрывает основные принципы ЕС по энергетической безопасности и энергетической независимости. Я думаю, это вызов для Украины, Польши, других стран, которые нам небезразличны.

В США есть законы которые требуют, наложения санкций на компании, которые материально помогают строить трубопровод, поэтому, по словам Блинкена, важно убедиться, что партнеры США понимают их позицию и что нужно делать в будущем.

На днях Энтони Блинкен отмечал, что российский проект газопровода Северный поток-2 противоречит интересам Европейского Союза и Украины.

Источник: Euronews

Фото: Getty Images

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка