Разногласия по Северному потоку-2 не повлияют на союз США и Германии — Блинкен

Разногласия относительно газопровода Северный поток-2 не окажут негативного влияния на близкие отношения между Вашингтоном и Берлином.

Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен в интервью.

— Германия является одним из ближайших союзников и партнеров в любой точке мира, и мы работаем вместе каждый день над столькими проблемами, которые оказывают глубокое влияние на жизнь наших людей. И тот факт, что у нас есть разногласия относительно Северного потока-2, не влияет и не повлияет на общее партнерство и отношения.

Он также напомнил, что позиция администрации Байдена в этом вопросе очень четкая: газопровод Северный поток-2 является плохой сделкой для Европы.

— Это подрывает основные принципы ЕС по энергетической безопасности и энергетической независимости. Я думаю, это вызов для Украины, Польши, других стран, которые нам небезразличны.

В США есть законы которые требуют, наложения санкций на компании, которые материально помогают строить трубопровод, поэтому, по словам Блинкена, важно убедиться, что партнеры США понимают их позицию и что нужно делать в будущем.

На днях Энтони Блинкен отмечал, что российский проект газопровода Северный поток-2 противоречит интересам Европейского Союза и Украины.

Источник: Euronews