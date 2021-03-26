Коронавирус в Украине 26 марта установил антирекорд за все время эпидемии, а в ЕС пандемию уже называют мировой войной нового типа – это главные новости о Covid-19 на Фактах ICTV.

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что мир столкнулся с войной нового типа из-за действий Китая и России в сфере поставок вакцины от коронавируса.

По его мнению, эти страны таким образом пытаются получить влияние, поэтому нужно самостоятельно производить вакцины.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европа столкнулась с третьей волной коронавируса. Все надежды на то, что летом вакцинируют 70% жителей ЕС. Из 88 млн доз пока сделано всего 62 млн инъекций.

Пока ЕС сохраняет ограничения на незначительные поездки, но страны-члены уже начинают подготовку к их постепенному ослаблению.

Коронавирус и вакцинация в Украине

Ситуация с коронавирусом в Украине усложняется с каждым днем. По состоянию на 26 марта показатель госпитализации больных в норме только в четырех областях – Донецкой, Кировоградской, Луганской и Херсонской.

А за последние сутки Covid-19 подтвердился у 18 132 украинцев, из которых госпитализированы 4 826. Это максимум за все время пандемии.

В целом коронавирусом инфицировались 1 614 707 человек.

За день выздоровели более 7,1 тыс. пациентов, а умерли – 326.

Больше всего подтвержденных случаев в Одесской (1 545), Днепропетровской (1 358), Львовской (1 304) и Харьковской (1 204) областях, а также в Киеве (1 164).

Украинцы, которым сделали первую прививку от коронавируса, вторую дозу получат в конце мая.

Киев получил новую партию вакцины CoronaVac 25 марта, но она должна пройти десятидневный лабораторный контроль перед использованием.

Ее будут применять для прививки маломобильных граждан.