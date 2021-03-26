Трамп должен нести ответственность за штурм Капитолия и дезинформацию — Цукерберг

Глава компании Facebook Марк Цукерберг заявил, что 45-й президент США Дональд Трамп должен понести ответственность за январские протесты в Вашингтоне, сопровождавшиеся вторжением в Капитолий.

Такое мнение он высказал во время выступления в комитете по энергетике и торговле Палаты представителей Конгресса США на слушаниях, темой которых было распространение фейков и дезинформации в социальных сетях.

— В Facebook мы сделали свою часть работы, чтобы обеспечить неприкосновенность выборов в США в 2020 году. А потом, 6 января, президент Трамп выступил с речью, в которой оспорил результаты и призвал людей бороться, — сказал Цукерберг.

Основатель Facebook также осудил нападение на Капитолий и назвал этот инцидент “позорным моментом” в истории США.

— Я считаю, что 45-му президенту следует нести ответственность за свои слова. И что лица, нарушившие закон, должны нести ответственность за свои действия, — добавил он.

В то же время, Цукерберг не согласился с мнением о том, что социальные сети расшатывают или поляризуют американское общество. Он подчеркнул, что раскол внутри общества является следствием атмосферы в политике и прессе.

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Штурм Капитолия

6 января во время рассмотрения вопроса о результатах выборов в США сторонники Дональда Трампа ворвались в Капитолий. Голосование пришлось прервать. В результате штурма погибли четверо протестующих и полицейский.

Из-за штурма Капитолия по крайней мере 150 человек получили обвинения. Их обвинили в незаконном проникновении в здание с ограниченным доступом и хулиганстве.

Источник: Business Insider