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Факты / Мир
Софія Зінов'єва |

В Польше третий день антирекорд: за сутки заболело более 35 тыс. человек

В Польше новая волна Covid-19 набирает обороты, за последние сутки Минздрав страны зафиксировал 35 143 случая заражения коронавирусом и 443 смерти.

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Это самый высокий показатель с начала пандемии, который стремительно растет уже третьи сутки подряд.

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За два дня суточный прирост вырос более чем на 5 тыс., еще в среду, 24 марта, было зафиксировано меньше 30 тыс. заболевших. Население страны, по последней переписи, составило чуть менее 38 млн.

Наихудшая ситуация наблюдается в Мазовецком, Силезском и Великопольском воеводствах. Там каждый день подтверждают более 4 тыс. заражений.

Сейчас в польских больницах находится более 27 тыс. человек, 2 730 из которых — в реанимациях.

Карантин в Польше

Из-за катастрофической ситуации с распространением коронавируса в Польше срочно ужесточают карантинные мероприятия на две недели.

С субботы 27 марта по 9 апреля в стране вводят жесткие ограничения на количество людей в магазинах и церквях, а также закрывают детские сады, ясли, салоны красоты, парикмахерские, строительные магазины и другие учреждения.

Источник: Минздрав Польши

Фото: Depositphotos

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