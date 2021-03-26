В Польше новая волна Covid-19 набирает обороты, за последние сутки Минздрав страны зафиксировал 35 143 случая заражения коронавирусом и 443 смерти.

Это самый высокий показатель с начала пандемии, который стремительно растет уже третьи сутки подряд.

За два дня суточный прирост вырос более чем на 5 тыс., еще в среду, 24 марта, было зафиксировано меньше 30 тыс. заболевших. Население страны, по последней переписи, составило чуть менее 38 млн.

Наихудшая ситуация наблюдается в Мазовецком, Силезском и Великопольском воеводствах. Там каждый день подтверждают более 4 тыс. заражений.

Сейчас в польских больницах находится более 27 тыс. человек, 2 730 из которых — в реанимациях.

Карантин в Польше

Из-за катастрофической ситуации с распространением коронавируса в Польше срочно ужесточают карантинные мероприятия на две недели.

С субботы 27 марта по 9 апреля в стране вводят жесткие ограничения на количество людей в магазинах и церквях, а также закрывают детские сады, ясли, салоны красоты, парикмахерские, строительные магазины и другие учреждения.

Источник: Минздрав Польши