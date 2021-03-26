В Великобритании 40 670 человек могли заразиться Covid-19 во время стационарного лечения от другого заболевания.

По данным экспертов, каждый седьмой пациент (15% всех больных), который лечился от коронавируса с 1 августа 2020 по 21 марта 2021-го, заразился им во время пребывания в медучреждении.

19% больных заболели коронавирусом во время стационарного лечения на северо-западе страны. Это почти вдвое больше, чем в больницах Лондона — 11%.

Однако самый высокий показатель заболеваемости зарегистрирован в больнице в Барнстэйбле — 31%.

Медики объясняют инфицирование нехваткой койко-мест, а также тем, что некоторые больницы уже старые и плохо вентилируемые.

Также врачи возмущены решением правительства продолжать плановые госпитализации, несмотря на потенциальную опасность для тех, кто не болеет коронавирусом.

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В то же время в Национальной службе здравоохранения настаивают на том, что реальный уровень заболеваемости коронавирусом в больницах составляет 4,5%, а не 15%. А основной причиной роста показателей инфицирования в больницах является рост показателей среди населения.

В Британии фиксируют низкий показатель смертности от Covid-19

1 марта в Великобритании зафиксировали самый низкий показатель смертности от коронавируса с октября.

За сутки в стране зафиксировали 104 летальных исхода.

В то же время положительный результат теста получили 5 455 граждан Великобритании, что является самым низким показателем со 2 октября.

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