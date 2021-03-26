Правительство Великобритании планирует ввести массовые тестирования на коронавирус для водителей грузовиков, прибывающих из Европы.

Тесты они будут делать не на границе, а по прибытию на место, чтобы избежать задержек и возможного дефицита в супермаркетах.

Тем, кто останется в стране дольше двух дней, придется пройти тест в течение 48 часов, а затем каждые 72 часа.

Штрафы будут такие же, как для путешественников, которые не сдали тест во время карантина дома, – £2 тыс.

Кроме того, обязательными будет тестирование три раза в неделю для сотрудников пограничных войск и тех, кто работает в поездах и на паромах в этом районе.

Читайте В Финляндии обнаружили новый штамм коронавируса

Беспокойство в стране возросло из-за распространения южноафриканского и бразильского вариантов коронавируса.

Председателя комитета внутренних дел Иветт Купер смутил тот факт, что перевозчики, которые приезжают из Франции, где зарегистрировано до трех тысяч случаев заболевания эти два штамма, не сдевали тесты.

Однако менеджер по вопросам европейской политики в сфере торговли Сара Лауади уверяет, что водители относятся к категории лиц с низким риском заболеваний благодаря бесконтактным процедурам доставки.

– Это подтверждается проведенным тестированием с начала пандемии, поэтому любой режим тестирования должен быть пропорциональным, – убеждена она.

Штрафы за пересечение границы в Великобритании

Через неделю в Великобритании вступит в силу закон, согласно которому будут штрафовать граждан, которые собрались выехать за границу в отпуск.

Британцы, которые попытаются покинуть страну без уважительной причины, должны будут уплатить £5 тыс. (более 190 тыс. грн).

В соответствии с планом смягчения карантинных мероприятий, жители Великобритании смогут выехать за границу не раньше, чем 17 мая. Однако, если ситуация будет ухудшаться, дата может измениться.

Подробнее о штрафах за пересечение границы в Великобритании читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Belfast Telegraph