ЕС начнет подготовку к постепенному ослаблению карантинных ограничений

Европейский Союз пока будет сохранять ограничения на незначительные поездки. В то же время страны-члены ЕС будут начинать подготовку к их постепенному ослаблению.

Об этом говорится в заявлении по итогам онлайн-саммита.

По словам лидеров государств-членов ЕС, эпидемическая ситуация остается тяжелой, учитывая вызовы, которые создают новые штаммы коронавируса.

— Ограничения, в частности на несущественные поездки, на данный момент нужно сохранить, учитывая особенность положения пограничных общин, — отмечают они.

Также в ЕС отмечают, что следует обеспечить беспрепятственное движение товаров и услуг в рамках единого рынка.

Кроме того, представители Евросоюза подчеркивают, что страны должны готовиться к общему подходу для постепенного ослабления карантина. Они должны скоординировать свои усилия, когда эпидемическая ситуация позволит смягчить действующие меры.

Лидеры стран ЕС заявили, что юридическая и техническая работа над цифровыми сертификатами вакцинации от Covid-19 должна рассматриваться как неотложный вопрос.

Сертификаты вакцинации от коронавируса

Сейчас в Евросоюзе активно обсуждают введение паспортов вакцинации от коронавируса.

В документе планируют указывать информацию о прививках, болел ли человек, а также результаты проведения тестов.

Сертификат хотят разработать в бумажной и цифровой формах с усиленной защитой персональных данных владельцев документа.

Подробнее о паспортах о вакцинации от коронавируса — читайте на Фактах ICTV.