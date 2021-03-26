PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир
Анастасія Рогожінська |

ЕС начнет подготовку к постепенному ослаблению карантинных ограничений

Европейский Союз пока будет сохранять ограничения на незначительные поездки. В то же время страны-члены ЕС будут начинать подготовку к их постепенному ослаблению.

коронавірус, карантин, Ізраїль

Об этом говорится в заявлении по итогам онлайн-саммита.

По словам лидеров государств-членов ЕС, эпидемическая ситуация остается тяжелой, учитывая вызовы, которые создают новые штаммы коронавируса.

—  Ограничения, в частности на несущественные поездки, на данный момент нужно сохранить, учитывая особенность положения пограничных общин, —  отмечают они.

Также в ЕС отмечают, что следует обеспечить беспрепятственное движение товаров и услуг в рамках единого рынка.

Кроме того, представители Евросоюза подчеркивают, что страны должны готовиться к общему подходу для постепенного ослабления карантина. Они должны скоординировать свои усилия, когда эпидемическая ситуация позволит смягчить действующие меры.

Читайте
Евросоюз поддержал создание системы Covid-паспортов для путешествий

Лидеры стран ЕС заявили, что юридическая и техническая работа над цифровыми сертификатами вакцинации от Covid-19 должна рассматриваться как неотложный вопрос.

Сертификаты вакцинации от коронавируса

Сейчас в Евросоюзе активно обсуждают введение паспортов вакцинации от коронавируса.

В документе планируют указывать информацию о прививках, болел ли человек, а также результаты проведения тестов.

Сертификат хотят разработать в бумажной и цифровой формах с усиленной защитой персональных данных владельцев документа.

Подробнее о паспортах о вакцинации от коронавируса — читайте на Фактах ICTV.

Фото: Depositphotos

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка