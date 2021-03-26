Контейнеровоз Ever Given до сих пор стоит поперек Суэцкого канала и блокирует движение торговых судов. Почему это может стать настоящей катастрофой, какой ущерб наносит мировой торговле и сколько кораблей стоят в пробке, Факты ICTV подготовили подробный разбор ситуации.

По разным оценкам, в гигантской пробке сейчас находится более 200 судов.

Сначала администрация канала отмечала, что устранение инцидента займет не более двух суток, а сейчас сообщается, что для операции понадобится несколько недель.

Это может стать настоящей катастрофой, ведь по подсчетам судоходной компании Lloyd’s List, каждый час простоя судов в пробке стоит мировой экономике $400 млн.

Такие большие убытки вызваны тем, что через Суэцкий канал проходит более 12% всего объема мировой торговли.

В основном транспортируется природный газ, сырая и рафинированная нефть, а также самые разнообразные потребительские товары.

Если контейнеровоз не удастся снять с мели в течение ближайших дней, судам придется обходить пробку через мыс Доброй Надежды в Южной Африке, а это продлит путешествие примерно на две недели и повлечет еще большие убытки.

Контейнеровоз Ever Given — не просто корабль, он имеет более 400 м длины и грузоподъемность более 200 тыс. т.

Для того, чтобы сдвинуть его с места, спасатели пытаются выкопать дно, чтобы высвободить прочно застрявший в песке нос судна.

К операции привлечены четыре экскаваторы, которые роют грунт, и девять буксиров.







Пробка из сотен судов и миллионные убытки: что известно о блокировании Суэцкого канала / 2 фотографии

Авария в Суэцком канале

Судно Ever Given село на мель во вторник, 23 марта, вблизи Египта.

Контейнеровоз отклонился по курсу за сильного ветра и заблокировал движение судов, которые пытались проплыть между Красным и Средиземным морями.

Фото: Администрация Суэцкого канала