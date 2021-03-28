Нью-Йорк стал первым городом США, в котором ввели так называемые паспорта вакцинации от коронавируса.

Благодаря им люди, которые сделали прививку от Covid-19, смогут беспрепятственно участвовать в массовых мероприятиях и передвигаться по стране.

В специальном приложении Excelsior Pass есть данные о вакцинации гражданина или об отрицательном тесте на коронавирус, который был сделан недавно.

Скачать Excelsior Pass можно на смартфоны или другие устройства. После идентификации в приложении вакцинированный человек получает код-пропуск, который работает по принципу электронного билета.

С 29 марта по такому пропуску можно будет попасть на выставки, а также различные художественные и развлекательные события по всей стране. Кроме того, владельцы так называемых паспортов вакцинации смогут приглашать большее количество гостей на свадебные вечеринки или другие торжества.

На днях Евросоюз поддержал создание системы Covid-паспортов для путешествий. Ее планируют запустить до середины июня 2021 года. Другое название такого паспорта — цифровой сертификат.

Его смогут получить те граждане ЕС, которые выздоровели от коронавируса, получили отрицательный тест или вакцинировались.

Источник: USA Today