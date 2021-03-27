По состоянию на 27 марта в мире коронавирусом заболели уже 125 781 957 человек. За минувшие сутки количество больных увеличилось еще на 612 369 инфицированных.
Больше всего новых случаев за сутки зафиксировали в Бразилии (+100 158), США (+68 248) и Индии (+62 258).
С начала пандемии из-за осложнений, вызванных Covid-19, умерли 2 759 432 больных. За сутки зафиксировали 10 590 новых летальных случаев.
Страны, где наибольшее количество больных Covid-19:
- США — 29 787 178 (+68 248);
- Бразилия — 12 320 169 (+100 158);
- Индия — 11 908 910 (+62 258);
- Россия — 4 510 744 (+8 885);
- Великобритания — 4 393 375 (+41 869).
Антилидерами по количеству смертей от коронавируса также остаются США (541 708), Бразилия (303 462) и Индия (161 240).
Где зафиксировали наибольшее количество смертей:
- США — 541 708 (+1 388);
- Бразилия — 303 462 (+2 777);
- Индия — 161 240 (+291);
- Великобритания — 126 515 (+70);
- Италия — 107 256 (+457).
Коронавирус в Украине
По состоянию на 27 марта коронавирус в Украине подтвердили у 17 424 человек, общее количество инфицированных составляет 1 614 707. За сутки госпитализировали 4 747 человек. С начала эпидемии выздоровели 1 297 282 украинца, умер 31 751 больной.
В украинских больницах находятся 43 585 пациентов с Covid-19. Всего в стационарах есть 74 927 коек для больных коронавирусом.
Источник: ВОЗ