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Факты / Мир
Вікторія Гірко |

Более 10 тыс. смертей и 600 тыс. больных за сутки: коронавирус в мире 27 марта

По состоянию на 27 марта в мире коронавирусом заболели уже 125 781 957 человек. За минувшие сутки количество больных увеличилось еще на 612 369 инфицированных.

карантин в україні

Больше всего новых случаев за сутки зафиксировали в Бразилии (+100 158), США (+68 248) и Индии (+62 258).

С начала пандемии из-за осложнений, вызванных Covid-19, умерли 2 759 432 больных. За сутки зафиксировали 10 590 новых летальных случаев.

Страны, где наибольшее количество больных Covid-19:

  • США — 29 787 178 (+68 248);
  • Бразилия — 12 320 169 (+100 158);
  • Индия — 11 908 910 (+62 258);
  • Россия — 4 510 744 (+8 885);
  • Великобритания — 4 393 375 (+41 869).

Антилидерами по количеству смертей от коронавируса также остаются США (541 708), Бразилия (303 462) и Индия (161 240).

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Где зафиксировали наибольшее количество смертей:

  • США — 541 708 (+1 388);
  • Бразилия — 303 462 (+2 777);
  • Индия — 161 240 (+291);
  • Великобритания — 126 515 (+70);
  • Италия — 107 256 (+457).

Коронавирус в Украине

По состоянию на 27 марта коронавирус в Украине подтвердили у 17 424 человек, общее количество инфицированных составляет 1 614 707. За сутки госпитализировали 4 747 человек. С начала эпидемии выздоровели 1 297 282 украинца, умер 31 751 больной.

В украинских больницах находятся 43 585 пациентов с Covid-19. Всего в стационарах есть 74 927 коек для больных коронавирусом.

Источник: ВОЗ

Фото: Depositphotos

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