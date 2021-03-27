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Факты / Мир
Людмила Грубник |

В Бразилии разработали собственную вакцину против коронавируса

Бразилия разработала собственную вакцину против коронавируса. Специалисты страны заявили о создании препарата ButanVac.

вакцинація

Сначала вакцина должна получить разрешение регулирующих органов. Затем начнутся испытания, предварительно они назначены на апрель.

Если они пройдут успешно, в мае Бразилия будет производить собственную вакцину, запланированные объемы — 40 млн доз.

На первых этапах вакцину будут использовать только для нужд Бразилии. Однако производители рассчитывают, что она поможет побороть вирус в странах третьего мира.

Разработчики анонсируют, что вакцина будет дешевле, чем аналогичные препараты других стран, однако цену пока не называют.

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Вакцинация в мире

Из-за дефицита вакцины против коронавируса в мире ряд стран начали производство собственных препаратов.

Среди них — Нигерия, Казахстан.

Подробнее о вакцинации против коронавируса в Украине и мире читайте на Фактах ICTV.

Источник: BBC Brasil

Фото: Getty Images

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