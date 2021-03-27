Бразилия разработала собственную вакцину против коронавируса. Специалисты страны заявили о создании препарата ButanVac.
Сначала вакцина должна получить разрешение регулирующих органов. Затем начнутся испытания, предварительно они назначены на апрель.
Если они пройдут успешно, в мае Бразилия будет производить собственную вакцину, запланированные объемы — 40 млн доз.
На первых этапах вакцину будут использовать только для нужд Бразилии. Однако производители рассчитывают, что она поможет побороть вирус в странах третьего мира.
Разработчики анонсируют, что вакцина будет дешевле, чем аналогичные препараты других стран, однако цену пока не называют.
Вакцинация в мире
Из-за дефицита вакцины против коронавируса в мире ряд стран начали производство собственных препаратов.
Среди них — Нигерия, Казахстан.
Подробнее о вакцинации против коронавируса в Украине и мире читайте на Фактах ICTV.
Источник: BBC Brasil