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Факты / Мир
Ольга Тетеріна |

В ВОЗ предупредили о возможной контрабанде вакцин от Covid-19

Всемирная организация здравоохранения обеспокоена нынешней ситуацией с неудовлетворительной поставкой вакцин от коронавируса, которой могут воспользоваться преступные группировки.

вакцинація

Об этом заявил заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус во время брифинга.

— Ряд министерств здравоохранения, национальных регулирующих органов и государственных организаций по закупке медпрепаратов получили подозрительные предложения о поставках вакцин. Нам также известно, что вакцины от Covid-19 перенаправляются и повторно вводятся в цепь поставок без гарантии температурной поддержки, — отметил он.

Гебрейесус также призвал к безопасной утилизации и уничтожению использованных флаконов вакцины, чтобы предотвратить их повторное использование преступными группировками.

По его словам, любой препарат, который купили не в рамках специальных программ ВОЗ, может быть некачественным и фальсифицированным.

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Кроме того, ранее ВОЗ призвала производителей вакцин против коронавируса последовать примеру фармацевтической компании AstraZeneca и лицензировать свои технологии другим производителям препарата.

Такое решение поможет избежать неравенства в доступе к вакцины против Covid-19 в различных странах.

Источник: ВОЗ

Фото: Dreamstime

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