Всемирная организация здравоохранения обеспокоена нынешней ситуацией с неудовлетворительной поставкой вакцин от коронавируса, которой могут воспользоваться преступные группировки.
Об этом заявил заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус во время брифинга.
— Ряд министерств здравоохранения, национальных регулирующих органов и государственных организаций по закупке медпрепаратов получили подозрительные предложения о поставках вакцин. Нам также известно, что вакцины от Covid-19 перенаправляются и повторно вводятся в цепь поставок без гарантии температурной поддержки, — отметил он.
Гебрейесус также призвал к безопасной утилизации и уничтожению использованных флаконов вакцины, чтобы предотвратить их повторное использование преступными группировками.
По его словам, любой препарат, который купили не в рамках специальных программ ВОЗ, может быть некачественным и фальсифицированным.
Кроме того, ранее ВОЗ призвала производителей вакцин против коронавируса последовать примеру фармацевтической компании AstraZeneca и лицензировать свои технологии другим производителям препарата.
Такое решение поможет избежать неравенства в доступе к вакцины против Covid-19 в различных странах.
Источник: ВОЗ