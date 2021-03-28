По состоянию на 28 марта в мире на коронавирус заболели уже 126 119 639 человек. За минувшие сутки количество больных увеличилось на 335 001 инфицированного.

Статистика по смертности также неутешительна — умерли от осложнений еще 7 368 больных, а с начала пандемии — 2 766 831.

Мировым лидером по количеству подтвержденных случаев инфицирования остаются США. Также Америка первая по количеству летальных исходов от Covid-19.

В Барселоне состоялся рок-концерт группы Love of Lesbians, который посетили 5 тыс. человек. Его провели в целях эксперимента, чтобы проанализировать риски заражения, посещая подобные массовые мероприятия.

В Чехии парламент продлил ограничительные меры в стране до 11 апреля, а в Греции они будут действовать до 5 апреля.

Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо заболел коронавирусом. Политик отметил, что болезнь протекает в легкой форме.

Власти штата Нью-Йорк первыми в США ввела цифровые сертификаты вакцинации.

В Румынии усилили карантин в Бухаресте с 28 марта. Ограничения будут действовать не менее 14 дней.

В Бразилии разработали новую вакцину против коронавируса под названием ButanVac. Серийное производство планируется запустить в мае и предложить странам с низким уровнем дохода.

Коронавирус и карантин в Украине

За прошедшие сутки в Украине госпитализировали 5 052 человек из-за коронавируса, а к статистике инфицированных добавилось еще 11 932 случая заболевания Covid-19.

В девяти областях Украины и в Киеве установлено красный уровень эпидемической опасности. До красной зоны карантина вошли Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Черниговская области и город Киев.

В Укрзализныце сообщили, что не будут ограничивать правила посадки и высадки пассажиров в областях, которые попали в красную зону карантина. Это касается Черниговской, Киевской, Сумской, Одесской, Николаевской и Львовской областей.