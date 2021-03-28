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Факты / Мир
Євгенія Шапоренко |

Когда в ЕС появятся паспорта вакцинации — дата

В Евросоюзе с 15 июня введут единый для всех граждан сертификат вакцинации против Covid-19.

Тьерри Бретон

Об этом заявил еврокомиссар Тьерри Бретон.

Он отметил, что сертификат можно скачать на смартфон или распечатать в бумажном виде.

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— Сертификат не будет обязательным, но авиакомпании могут его требовать, — заявил Бретон.

На документе будет QR-код, на котором будут все нужные сведения о человеке – фамилия, дата рождения, номер паспорта, сведения о том, прошел ли он вакцинацию и каким препаратом, а также болел он или нет.

Паспорта вакцинации

24 марта страны Евросоюза официально поддержали введение Covid-паспортов для путешествий.

Его смогут получить те граждане ЕС, кто выздоровел от коронавируса, получил отрицательный тест или прошли вакцинацию.

Источник: LCI

Фото: Depositphotos

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