Пашинян заявил, что подаст в отставку в апреле

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в апреле подаст в отставку со своего поста.

Чиновник сказал об этом во время беседы с жителями села Арагац в Армавирской области. Пашинян отметил, что идет на такой шаг ради того, чтобы в стране состоялись внеочередные парламентские выборы.

— В апреле я подам в отставку, не чтобы уйти, а чтобы состоялись внеочередные парламентские выборы. В этот период я ​​продолжу оставаться исполняющим обязанности премьера, — сообщил премьер.

Также он пообещал служить стране лучше, чем раньше, если его поддержат избиратели. Если граждане Армении изберут не его, то он заверил, что передаст власть.

Внеочередные парламентские выборы в Армении должны состояться 20 июня.

По закону законодательное собрание должно избрать нового премьера после выборов. Если после двух туров ни один из кандидатов на пост главы правительства не получит необходимое количество голосов, то парламент самораспускается.

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Политический кризис в Армении обострился в конце февраля 2021 года. В Ереване почти ежедневно проходят митинги сторонников и противников премьера.

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