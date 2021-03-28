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Факты / Мир
Валентина Летяк |

Румыния ужесточила карантин на 14 дней: что запрещено

Власти Румынии ужесточили карантин в Бухаресте с воскресенья, 28 марта. Ограничения будут действовать не менее 14 дней.

коронавірус, карантин, маска

Комитет по чрезвычайным ситуациям страны принял такое решение на фоне того, что показатель заболеваемости коронавирусом составил 6,88 на тысячу жителей. Эти меры могут пересмотреть и продлить через две недели, если порог достигнет 7,5.

В частности, вводится комендантский час с 22.00 до 5.00 с понедельника по четверг и с 20.00 до 5.00 – по пятницам, субботам и воскресеньям.

Исключение только для тех, кому нужно на работу, выйти за лекарства или обратиться за медицинской помощью.

Для участия в религиозных службах, проводимых по случаю католической Пасхи, разрешено с 3 по 4 апреля с 20.00 до 2.00.

Магазины будут закрываться в 18.00 вместо 21.00, кроме аптек и АЗС.

Бары, клубы, дискотеки, а также тренажерные залы и фитнес-центры закрыты.

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По состоянию на 28 марта коронавирусом в Румынии за последние сутки заразились 5 869 человек и 162 умерли в результате осложнений.

За все время пандемии в стране инфицировались 932 179 человек и скончались – 22 997.

Источник: Digi24

Фото: Pixabay

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