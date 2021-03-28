В Китае произошел инцидент с грузовиком, перевозившим контейнер тайваньской компании Evergreen. Именно этой фирме принадлежит контейнеровоз, из-за которого сейчас заблокировано движение по Суэцкому каналу.

Из-за ДТП грузовик перекрыл на время скоростную магистраль Чанчунь — Шэньчжэнь в Китае и вызвал километровые пробки на дороге.

Если бы не инцидент в Суэцком канале, где огромный контейнеровоз сел на мель и спровоцировал огромную пробку из сотни судов, то инциденту на трассе не уделили бы столько внимания.

Отметим, что грузовик в Китае, как и контейнеровоз в Суэцком канале перекрыли транспортную артерию одинаково: отклонившись примерно на 45 градусов вправо. Однако, судно осталось целым, а у грузовика разбита кабина.

Сходство инцидентов с участием компании Evergreen вызвали шутки и мемы в социальных сетях.

— Evergreen-21, похоже, распространяется.

Evergreen-21 appears to be spreading. pic.twitter.com/h2PRXcsy9o — Sven Henrich (@NorthmanTrader) March 28, 2021

Контейнеровоз компании Evergreen полностью сел на мель на юге Суэцкого канала 23 марта. Это привело к масштабной пробке из судов.

Судно направлялось из Китая в Роттердам (Нидерланды). Предварительно сообщалось, что контейнеровоз случайно отклонился от курса из-за сильного ветра.

Источник: Taiwan English News