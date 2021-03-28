В Китае произошел инцидент с грузовиком, перевозившим контейнер тайваньской компании Evergreen. Именно этой фирме принадлежит контейнеровоз, из-за которого сейчас заблокировано движение по Суэцкому каналу.
Из-за ДТП грузовик перекрыл на время скоростную магистраль Чанчунь — Шэньчжэнь в Китае и вызвал километровые пробки на дороге.
Если бы не инцидент в Суэцком канале, где огромный контейнеровоз сел на мель и спровоцировал огромную пробку из сотни судов, то инциденту на трассе не уделили бы столько внимания.
Отметим, что грузовик в Китае, как и контейнеровоз в Суэцком канале перекрыли транспортную артерию одинаково: отклонившись примерно на 45 градусов вправо. Однако, судно осталось целым, а у грузовика разбита кабина.
Сходство инцидентов с участием компании Evergreen вызвали шутки и мемы в социальных сетях.
Не давайте Evergreen керувати літаками. Ніколи! https://t.co/2CsIdq3idE
— S-кварк (@UkroDill) March 28, 2021
— Evergreen-21, похоже, распространяется.
Evergreen-21 appears to be spreading. pic.twitter.com/h2PRXcsy9o
— Sven Henrich (@NorthmanTrader) March 28, 2021
Контейнеровоз компании Evergreen полностью сел на мель на юге Суэцкого канала 23 марта. Это привело к масштабной пробке из судов.
Судно направлялось из Китая в Роттердам (Нидерланды). Предварительно сообщалось, что контейнеровоз случайно отклонился от курса из-за сильного ветра.
Источник: Taiwan English News