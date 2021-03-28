PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир
Марія Степанюк |

Как в Суэцком канале: грузовик с надписью Evergreen заблокировав дорогу в Китае

В Китае произошел инцидент с грузовиком, перевозившим контейнер тайваньской компании Evergreen. Именно этой фирме принадлежит контейнеровоз, из-за которого сейчас заблокировано движение по Суэцкому каналу.

Грузовик Evergreen перекрыл дорогу в Китае

Из-за ДТП грузовик перекрыл на время скоростную магистраль Чанчунь — Шэньчжэнь в Китае и вызвал километровые пробки на дороге.

Если бы не инцидент в Суэцком канале, где огромный контейнеровоз сел на мель и спровоцировал огромную пробку из сотни судов, то инциденту на трассе не уделили бы столько внимания.

Отметим, что грузовик в Китае, как и контейнеровоз в Суэцком канале перекрыли транспортную артерию одинаково: отклонившись примерно на 45 градусов вправо. Однако, судно осталось целым, а у грузовика разбита кабина.

Читайте
Пробка из сотен судов и миллионные убытки: что известно о блокировании Суэцкого канала

Сходство инцидентов с участием компании Evergreen вызвали шутки и мемы в социальных сетях.

— Evergreen-21, похоже, распространяется.

Контейнеровоз компании Evergreen полностью сел на мель на юге Суэцкого канала 23 марта. Это привело к масштабной пробке из судов.

Судно направлялось из Китая в Роттердам (Нидерланды). Предварительно сообщалось, что контейнеровоз случайно отклонился от курса из-за сильного ветра.

Источник: Taiwan English News

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка