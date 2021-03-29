В Суэцком канале сняли с мели гигантский контейнеровоз Ever Given, заблокировавший движение на морском пути. Судно пытались сдвинуть с места шесть дней.

Несмотря на разблокирование контейнеровоза, когда восстановится движение судов через Суэцкий канал — неизвестно. Спасатели изъяли 27 тыс. куб м песка, чтобы спустить его на воду.

Администрация Суэцкого канала сообщила, что Ever Given на 80% находится в русле прохода судов. Другие корабли смогут двигаться каналом после того, как контейнеровоз поставят на морской путь и отправят на технический осмотр.

Сейчас спасатели ожидают, пока уровень воды на Суэцком канале поднимется. Буксиры пытаются поставить судно в требуемое положение.

Блокировка Суэцкого канала

23 марта движение на Суэцком канале заблокировал 400-метровый контейнеровоз Ever Given. Корабль сел на мель из-за сильного ветра.

В масштабную пробку попали около 320 судов, которые пытались проплыть между Средиземным и Красным морем.

Чем дольше движение судов было заблокировано, тем больший это наносило ущерб. По подсчетам, один день простоя стоил мировой экономике $400 млн.