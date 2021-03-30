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Факты / Мир
Людмила Грубник |

Коронавирус мог возникнуть не в Китае — СМИ ознакомились с докладом ВОЗ

Ученые Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) после миссии в Китай, в ходе которой они изучали происхождение коронавируса, не смогли определить, где, когда и как появился вирус. Они не исключают, что Covid-19 мог возникнуть за пределами Китая.

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Эта информация указана в докладе ВОЗ, с которым удалось ознакомиться журналистам The Wall Street Journal.

В этом документе специалисты допускают, что коронавирус мог появиться не в Китае, а где-то в другом месте, после чего он проник на территорию государства.

Они рекомендуют более тщательно изучить анализы крови китайских пациентов до декабря 2019 года. Также, по их мнению, необходимо тщательнее исследовать фермы Китая.

При этом уточняется, что это всего лишь предположения, у специалистов организации пока нет доказательной базы.

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Происхождение коронавируса

Больше года человечество страдает от последствий, вызванных пандемией коронавируса.

Однако ученым пока не удалось установить, где, когда и при каких обстоятельства появился опасный вирус.

Больше новостей о коронавирусе читайте на Фактах ICTV.

Источник: The Wall Street Journal

Фото: Dreamstime

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