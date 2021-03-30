По состоянию на 29 марта коронавирус в мире обнаружили у 126 890 643 жителей планеты. За сутки Covid-19 заболел еще 518 201 человек.

От осложнений, вызванных коронавирусом, погибли 2 778 619 людей. За последние сутки зафиксировали 8 923 летальных случая.

Украина в мировом антирейтинге распространения болезни занимает 16 место. Однако 462 824 374 человека уже сделали прививку против коронавируса.

Где больше всего заболели за день

Бразилия — 85 948;

США — 61 893;

Индия — 68 020;

Франция — 37 014;

Польша — 16 973.

Где больше всего больных коронавирусом

США — 29 921 599;

Бразилия — 12 490 362;

Индия — 12 039 644;

Российская Федерация — 4 528 543;

Франция — 4 472 071.

Страны с наибольшим количеством смертей

США — 543 870;

Бразилия — 310 550;

Мексика — 201 429;

Индия — 161 843;

Великобритания — 126 592.

Коронавирус в Украине

По состоянию на утро 29 марта в Украине зафиксировали 1 652 409 случаев Covid-19. За последние сутки заболели 8 346 человек, в том числе 344 ребенка и 140 медработников. Госпитализация понадобилась 3 129 пациентам.

Во многих областях из-за коронавируса в Украине уже ввели карантин со строгими противоэпидемическими ограничениями из-за резкого увеличения заболеваемости.