Всемирная организация здравоохранения подготовили отчет по итогам исследования о происхождении коронавируса в Китае. Копия документа попала в руки СМИ. Согласно ей, ВОЗ рассматривает четыре варианта появления вируса в порядке вероятности.

Первый и наиболее вероятный вариант — передача Covid-19 от летучих мышей к человеку через второе животное. На втором месте — передача вируса напрямую от летучих мышей. Третий сценарий — распространение Covid-19 через полуфабрикаты.

В то же время утечка из лаборатории рассматривается как маловероятная. Ученые предложили провести дальнейшие исследования по каждому варианту, кроме последнего.

Проект отчета не дает заключений относительно того, началась ли вспышка на рынке морепродуктов в Ухане, где в декабре 2019 года был зафиксирован одни из первых случаев.

— Ни одного твердого вывода о роли рынка Хуанань в происхождении вспышки или о том, как инфекция была занесена на рынок, пока нельзя сделать, — говорится в отчете.

Исследование ВОЗ по коронавируса

Эксперты ВОЗ начали расследование в отношении происхождения коронавируса в китайском городе Ухань в январе.

В феврале ВОЗ обнародовала предварительные результаты исследования, где также указала на малую вероятность лабораторного происхождения коронавируса.

В начале марта члены ВОЗ предложили отменить отчет по результатам работы из-за того, что они не имели достаточного доступа для адекватного расследования.