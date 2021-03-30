Польша меняет правила въезда: дата и что изменится

Польша с 30 марта вводит обязательный карантин для тех, кто прибывает из стран шенгенской зоны, которая состоит из более 25 государств.

Об этом сообщил замминистра инфраструктуры Польши Марцин Горала. По его словам, карантин можно избежать, если предоставить отрицательный тест на Covid-19, сделанный не позже чем за 48 часов до въезда.

Однако все люди, которые приезжают в Польшу из стран, не входящих в шенгенскую зону, обязательно будут находиться на карантине без исключения.

Министр предупредил, что из-за введения новых правил увеличат время обслуживания пассажиров в аэропортах.

— Следует учитывать, что иногда между приземлением самолета и выходом из аэропорта может пройти до нескольких часов. Иногда бывает, что приходится дольше ждать в самолете, чтобы выйти из него. Также необходимо учитывать тот факт, что при выходе из самолета будет ожидание пограничного контроля. К сожалению, здесь нам всем нужно набраться терпения, — сказал политик.

Карантин в Польше

На территории Польши действуют ограничения, введенные правительством страны из-за третьей волной пандемии коронавируса. Министр здравоохранения Польши Адам Недзельски не исключает, что карантинные противоэпидемические ограничения продлят до 9 апреля.

Однако это будет зависеть от уровня заболеваемости Covid-19. В частности в стране на данный момент не работают детские садики, а также салоны красоты и парикмахерские.

Источник: RMF24