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Факты / Мир
Юлія Захарченко |

Польша меняет правила въезда: дата и что изменится

Польша с 30 марта вводит обязательный карантин для тех, кто прибывает из стран шенгенской зоны, которая состоит из более 25 государств.

Польша меняет правила въезда: дата и что изменится

Об этом сообщил замминистра инфраструктуры Польши Марцин Горала. По его словам, карантин можно избежать, если предоставить отрицательный тест на Covid-19, сделанный не позже чем за 48 часов до въезда.

Однако все люди, которые приезжают в Польшу из стран, не входящих в шенгенскую зону, обязательно будут находиться на карантине без исключения.

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Министр предупредил, что из-за введения новых правил увеличат время обслуживания пассажиров в аэропортах.

— Следует учитывать, что иногда между приземлением самолета и выходом из аэропорта может пройти до нескольких часов. Иногда бывает, что приходится дольше ждать в самолете, чтобы выйти из него. Также необходимо учитывать тот факт, что при выходе из самолета будет ожидание пограничного контроля. К сожалению, здесь нам всем нужно набраться терпения, — сказал политик.

Карантин в Польше

На территории Польши действуют ограничения, введенные правительством страны из-за третьей волной пандемии коронавируса. Министр здравоохранения Польши Адам Недзельски не исключает, что карантинные противоэпидемические ограничения продлят до 9 апреля.

Однако это будет зависеть от уровня заболеваемости Covid-19. В частности в стране на данный момент не работают детские садики, а также салоны красоты и парикмахерские.

Источник: RMF24

Фото: Pexels

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