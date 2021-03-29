В Белом доме разрабатывают проект паспортов вакцинации — WP

Белый дом совместно с частными компаниями работает над стандартами для паспортов вакцинации против коронавируса.

Они позволят американцам доказать, что они были вакцинированы против нового вируса, поскольку предприятия пытаются возобновить работу.

Сертификаты вакцинации будут бесплатными, а документы должны быть доступными через мобильные приложения. Также предусматривается возможность распечатать паспорт.

Разработчики проекта сталкиваются с рядом проблем, среди которых обеспечение конфиденциальности данных.

Ключевую роль в разработке проекта займет Белый дом и координатор президента США по борьбе с коронавирусом.

Паспорта вакцинации в Нью-Йорке

Нью-Йорк стал первым городом США, в котором ввели так называемые паспорта вакцинации от коронавируса.

Благодаря им люди, которые сделали прививку от Covid-19, смогут беспрепятственно участвовать в массовых мероприятиях и передвигаться по стране.