В лаборатории Чехии обнаружили новый штамм коронавируса

В Чехии в лаборатории Elisabeth Pharmacon в городе Брно обнаружили новый штамм коронавируса. Директор лаборатории Омар Шери заявил, что это не должно влиять на выработку антител или клеточных рецепторов.

Специалисты утверждают, что новая мутация не опаснее, чем британский или южноафриканский штаммы коронавируса.

Пока еще продолжаются исследования нового штамма.

Так называемый британский вариант в последнее время получил распространение в Чехии. В стране также есть южноафриканская мутация, лаборатория в конце февраля обнаружила ее распространение в одном из детских садов Брно.

В Чехии с начала пандемии коронавируса заразились более 1,5 млн человек. Умерли от осложнений, вызванных Covid-19, 25 874 человека.

Карантин в Чехии

Правительство Чехии продлило жесткий карантин в стране до Пасхи из-за высокого уровня инфицирования и смертности. Продолжатся ограничения минимум до 5 апреля.

С 1 марта в Чехии людям запретили выезжать в другие округа, только если им не нужно это для работы или ухода за родственниками.

Источник: Чешское телевидение