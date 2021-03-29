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Факты / Мир
Анастасія Дячкіна |

Правительство Австрии выделило Украине €1,5 млн гуманитарной помощи

Правительство Австрии выделило €1,5 миллиона для финансирования гуманитарных проектов в Украине, на Востоке которой уже семь лет продолжается вооруженный конфликт.

Відень, Австрія

Об этом заявил глава австрийского МИД Александр Шалленберг во время выступления в Национальном совете Австрии.

— €1,5 миллиона пойдут в Украину. Мы не должны забывать, что Украина есть и будет самой большой проблемой на европейском континенте. Об этом не следует забывать, — заявил министр.

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По словам Шалленберга, Украина — это горячая точка, расположенная в непосредственной близости от Австрии.

Всего правительство Австрии направило в 2021 году в Фонд иностранных катастроф €13,5 млн. Около 7 млн ​​евро направляются на проекты в четырех африканских странах — Эфиопии, Уганде, Мозамбике и Буркина-Фасо.

Еще €2,5 млн пойдут в Ливан и Иорданию для помощи сирийским беженцам.

Военная помощь от США

1 марта администрация президента США Джо Байдена приняла решение предоставить Украине новый пакет военной помощи в размере $125 млн.

Вашингтон также планирует продолжать оказывать Киеву том числе и летальное оружие. Необходимость этого заключается в усилении агрессии со стороны России.

Источник: Укринформ

Фото: Pixabay

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