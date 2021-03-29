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Факты / Мир
Людмила Богданова |

Свадьбы и спорт на улице: в Британии смягчают карантин

В Великобритании с понедельника, 29 марта, смягчают карантин. Отныне жители страны будут заниматься на спортивных площадках на открытом воздухе. Группы до шести человек или двух домохозяйств могут встречаться вместе на улице.

Карантин в Лондоне

В составе шести человек в Британии можно праздновать свадьбу. В то же время премьер-министр страны Борис Джонсон призывает людей быть осторожными и не пренебрегать правилами безопасности.

Открытие спортивных площадок — это уже второй из четырех шагов ослабления карантина, которые были приняты правительством. На первом этапе в Британии открыли школы.

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Ослабление карантина в Британии

В феврале Великобритания утвердила план ослабления карантина в четыре этапа. Согласно ему, в июне страна планирует отменить все карантинные ограничения.

Следующий этап приходится на 12 апреля, он предусматривает открытие парикмахерских, розничных магазинов, спортзалов и тому подобное.

Международные поездки станут доступными не ранее 17 мая.

Источник: ВВС

Фото: Depositphotos

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