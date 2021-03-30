Сейчас 76% вакцины от коронавируса во всем мире приходится только на 10 стран. Об этом сообщил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреисус.

По его словам, ВОЗ обеспокоена таким распределением препарата от Covid-19.

— Пока вакцины от Covid-19 сейчас распространяются в мире, а 177 стран начали вакцинацию, распределение все еще является чрезвычайно неровным. Слишком много медицинских работников и приоритетных групп все еще ждут вакцинации во многих местах.

Как отметил Гебреисус, с 576 млн введенных доз вакцин 76% попали только 10 странам, большинство из которых имеют высокие доходы.

— Пока мы говорим, шесть стран хотят начать вакцинацию, но пока не имеют доступа к препарату.

ВОЗ призывает другие страны присоединиться к решению проблемы с распределением вакцины, особенно G-20 и международные финансовые учреждения.

Исследование ВОЗ по возникновению коронавируса

ВОЗ подготовила результаты расследования о происхождении коронавируса в Китае.

Согласно ему, как наиболее вероятный вариант рассматривается передача вируса от летучей мыши к человеку через другое животное.

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