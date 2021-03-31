Власти Австрии грозят заблокировать закупку ЕС вакцины от коронавируса производства Pfizer и BioNTech.

Страна пойдет на этот шаг, если не получит больший объем препаратов.

Однако Австрия не входит в список европейских государств, где наблюдается наихудшая ситуация с коронавирусом. Но канцлер Себастьян Курц требует увеличить количество вещества, которое получит именно его страна.

Другие дипломаты ЕС раскритиковали такую ​​позицию Австрии, ведь есть страны, которым вакцина нужнее, например, Латвия и Болгария.

Вакцинация против коронавируса

С декабря 2020 в мире продолжается вакцинация против коронавируса.

Однако на планете фиксируется недостаток вещества, из-за чего страны-производители начали ограничивать его экспорт.

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Источник: Politico