НАТО 10 раз за день перехватывало военные самолеты РФ

Истребители НАТО 10 раз поднимались в воздух 29 марта для перехвата российских бомбардировщиков и истребителей над Северной Атлантикой, Северным морем, Черным морем и Балтийским морем.

Всего самолеты НАТО перехватили шесть различных групп российских военных самолетов в районе воздушного пространства Североатлантического союза менее чем за шесть часов.

— Перехват нескольких групп российских самолетов демонстрирует готовность и способность сил НАТО охранять небо союзников 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году, — сказал бригадный генерал Эндрю Хансен.

Российские военные самолеты часто оставляют без передачи транспондерного кода с указанием своего положения и высоты, не подают план полета или не общаются с диспетчерами воздушного движения, создавая потенциальный риск для гражданских авиалайнеров.

Агрессия Кремля

С начала марта по всей линии фронта активно кружили российские разведывательные беспилотники Орлан и Гранат.

Активизация вражеских войск на Востоке происходит на фоне данных украинской разведки о пополнении обоих армейских корпусов России в ОРДЛО.

Подробнее о том, как Украина и НАТО собираются противостоять агрессии Кремля, читайте на сайте Факты ICTV.

Источник: НАТО