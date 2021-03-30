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Факты / Мир
Анастасія Рогожінська |

Германия обновила правила въезда в страну для пассажиров самолетов

Всем пассажирам, которые прилетают в Германию, необходимо иметь отрицательный результат теста на Covid-19. Новое требование для авиапассажиров начинает действовать с 30 марта.

карантин мужчина в маске

Если человек не может показать результаты Covid-теста перед вылетом, то его не пустят в самолет. Такое правило будет действовать как минимум до 12 мая.

Чтобы прилететь в страну, нужно сделать ПЦР-тесты в лабораториях или экспресс-тесты с определенными требованиями и подтверждением результата.

Тест оплачивают сами пассажиры. Его нужно сделать не более чем за 48 часов до въезда в страну. Однако тест не будут делать члены экипажа самолетов и дети в возрасте до пяти лет.

Результат теста может быть в бумажной или цифровой форме на немецком, английском или французском языках. В нем должны быть указаны дата и тип теста.

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Также правоохранители смогут проверить наличие результата теста у пассажиров по прибытии в Германию.

Если человек получил положительный результат теста перед вылетом, то он должен пойти на карантин.

Локдаун в Германии

Недавно Германия продлила карантин до 18 апреля из-за распространения коронавируса.

На Пасху планировали ввести еще более жесткие противоэпидемические ограничения. А религиозные службы хотели перевести в онлайн-режим.

Такое решение властей вызвало негативную реакцию у граждан и волну протестов в Германии.

В результате правительство отменило усиления жесткого карантина во время предстоящих пасхальных праздников.

Подробнее о карантине в Германии — читайте на Фактах ICTV.

Источник: Deutsche Welle

Фото: Depositphotos

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