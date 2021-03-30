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Юлія Захарченко |

Скандал с российской вакциной: в Словакии президент приняла отставку Матовича

Президент Словакии Зузана Чапутова приняла отставку премьер-министра страны Игоря Матовича.

Скандал с российской вакциной: в Словакии президент приняла отставку Матовича

Политик решил уйти с должности после закупки российской вакцины против коронавируса Спутник V. Из-за закупки 2 млн доз препарата правительство Словакии столкнулось с серьезным политическим кризисом.

Матович останется на посту до назначения нового состава правительства. Во время своего выступления политик извинился перед гражданами за свои ошибки.

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Ряд политических партий Словакии требовали отставку Матовича за того, что политик закупил крупную партию российской вакцины против коронавируса Спутник V, которую не зарегистрировали в Евросоюзе.

Скандал с российской вакциной в Словакии

В Словакии из-за скандала с вакциной против коронавируса Спутник V российского производства в отставку ушли несколько министров страны.

Страна приобрела крупную партию российской вакцины, несмотря на отсутствие согласия всех членов коалиции. Поэтому министру здравоохранения Словакии Марек Крайчий и ряде политиков пришлось уйти в отставку.

Источник: Dennik

ФотоIgor Matovic

Фото: Depositphotos

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