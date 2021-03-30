Президент Словакии Зузана Чапутова приняла отставку премьер-министра страны Игоря Матовича.

Политик решил уйти с должности после закупки российской вакцины против коронавируса Спутник V. Из-за закупки 2 млн доз препарата правительство Словакии столкнулось с серьезным политическим кризисом.

Матович останется на посту до назначения нового состава правительства. Во время своего выступления политик извинился перед гражданами за свои ошибки.

Ряд политических партий Словакии требовали отставку Матовича за того, что политик закупил крупную партию российской вакцины против коронавируса Спутник V, которую не зарегистрировали в Евросоюзе.

Скандал с российской вакциной в Словакии

В Словакии из-за скандала с вакциной против коронавируса Спутник V российского производства в отставку ушли несколько министров страны.

Страна приобрела крупную партию российской вакцины, несмотря на отсутствие согласия всех членов коалиции. Поэтому министру здравоохранения Словакии Марек Крайчий и ряде политиков пришлось уйти в отставку.

Источник: Dennik

Фото: Igor Matovic