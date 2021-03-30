Америка вернулась — заявил Джо Байден на весь мир после прихода к власти. Но если в первый месяц ее оппоненты следили преимущественно за раскадровкой в Белом доме, то теперь на себе почувствовали, что именно имел в виду американский президент.

В американской политике традиционно представителей Республиканской партии называют ястребами — то есть, сторонниками жесткой позиции в политических переговорах.

Сначала от американского ястреба досталось Китаю — главному конкуренту Штатов. Первые переговоры администрации Байдена с китайским руководством закончились настоящим скандалом.

Фактически китайцы вывалили на публику все то, что они хотели сказать, собственно, за закрытыми дверями. Впервые такой диалог, такой жесткий способ ведения диалога уже китайцы сделали не у себя дома, а в Америке.

Но американцы решили оставить последнее слово за собой.

После такого публичного обмена обвинениями, переговоры продолжились за закрытыми дверями.

Пока к компромиссам еще очень далеко. Противостояние между странами происходит в торговой, военной, медицинской сферах. Для завоевания новых сфер влияния Пекин активно использует даже вакцинную дипломатию.

Все это приводит к тому, что страны уже даже формируют альянсы для противостояния друг другу.

К антикитайской коалиции во главе со Штатами эксперты относят Японию, Австралию, Индию, Южную Корею, а также ЕС с Великобританией. В противоположность этому Китай выстраивает треугольник: Пекин — Москва — Анкара.

Путин вызвал Байдена на батл и предложил в прямом эфире обсудить его слова об убийце. Но в Белом доме такое предложение не заметили. Испугались — хором ответила российская пропаганда и принялась рассказывать россиянам о слабом здоровье американского президента.

По мнению экспертов, жесткая позиция Вашингтона к Москве только усиливается.

В то же время сами Штаты теперь больше волнует Китай. По крайней мере, на первой своей пресс-конференции в качестве президента — Джо Байдена вообще не спрашивали о России.

Интересы крупных игроков столкнулись вокруг украинского предприятия Мотор Сич, которое хотели купить китайцы, но категорически против выступили американцы.

Случай с Мотор Сиччю, это как раз такой вызов, на который надо найти очень правильный ответ. С одной стороны, не нарушить наши все договоренности с США по экспортному контролю. Но с другой — тоже не настроить Китай, чтобы он нас воспринимал ненадежным партнером, — Валерий Чалый, посол Украины в США.

Поэтому Украина, похоже, оказались между трех огней. Но больше всего надежд у нас пока на американского ястреба.

Отмена программ культурных обменов

Государственный департамент США отменил пять программ культурных обменов с Китайской Народной Республикой (КНР).

Об этом сообщил государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео, передает официальный сайт руководства США.