Украина поддержала и присоединилась к санкциям Европейского Союза против чиновников России из-за нарушений прав человека в РФ.

Евросоюз ввел санкции в начале марта из-за ареста и оглашения приговора российскому оппозиционеру Алексею Навальному.

Тогда под санкции попали четыре чиновника РФ. Среди них генпрокурор России Игорь Краснов, глава СК Александр Бастрыкин, глава Росгвардии Виктор Золотов и директор ФСИН Александр Калашников.

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К санкциям ЕС также присоединились несколько стран. Среди них Северная Македония, Черногория, Албания, Исландия, Лихтенштейн и Норвегия.

Таких образом четырем чиновникам РФ заморозили активы на территории этих стран, а также им запрещены поездки в эти государства. Другим лицам также запрещено предоставлять средства политикам.

Санкции Евросоюза

Европейский Союз ввел санкции против четырех российских политиков, связанных с преследованием и тюремным заключением оппозиционера Алексея Навального.

Такие меры ввели из-за серьезных нарушений прав человека в России, среди них — произвольные аресты и задержания, а также подавление мирных собраний.

Таким образом политикам запрещены поездки в ЕС, а также в страны, которые присоединились к санкциям Евросоюза. Также финансовые активы чиновников замораживают на территории Евросоюза и стран, поддержавших санкции. Другим людям также запрещено предоставлять средства четырем политикам.