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Факты / Мир
Людмила Богданова |

За строительство Керченского моста: Австралия ввела санкции против России

Министерство иностранных дел Австралии ввело санкции против России в связи со строительством Керченского моста в оккупированном Крыму. В частности, ограничения будут действовать против четырех компаний и одного физического лица.

За строительство Керченского моста: Австралия ввела санкции против России

Санкции предусматривают запрет въезда в Австралию, сообщила министр иностранных дел Мэрис Пэйн.

— Керченский мост — это попытка консолидировать контроль России над незаконно оккупированным Крымским полуостровом.

Также глава МИД Австралии подчеркнула, что указанные компании и лицо причастны к легитимизации аннексии Крыма, а также способствуют сепаратизму на территории Донецкой и Луганской областей Украины.

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Накануне санкции против российских чиновников ввела Канада. Причиной ограничений стали нарушения прав человека в Российской Федерации.

Глава МИД Канады заявил, что будет способствовать освобождению заключенного российского оппозиционера Алексея Навального.

Источник: Министерство иностранных дел Австралии

Фото: Dreamstime

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