Министерство иностранных дел Австралии ввело санкции против России в связи со строительством Керченского моста в оккупированном Крыму. В частности, ограничения будут действовать против четырех компаний и одного физического лица.

Санкции предусматривают запрет въезда в Австралию, сообщила министр иностранных дел Мэрис Пэйн.

— Керченский мост — это попытка консолидировать контроль России над незаконно оккупированным Крымским полуостровом.

Также глава МИД Австралии подчеркнула, что указанные компании и лицо причастны к легитимизации аннексии Крыма, а также способствуют сепаратизму на территории Донецкой и Луганской областей Украины.

Накануне санкции против российских чиновников ввела Канада. Причиной ограничений стали нарушения прав человека в Российской Федерации.

Глава МИД Канады заявил, что будет способствовать освобождению заключенного российского оппозиционера Алексея Навального.

Источник: Министерство иностранных дел Австралии