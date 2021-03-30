Министерство иностранных дел Австралии ввело санкции против России в связи со строительством Керченского моста в оккупированном Крыму. В частности, ограничения будут действовать против четырех компаний и одного физического лица.
Санкции предусматривают запрет въезда в Австралию, сообщила министр иностранных дел Мэрис Пэйн.
— Керченский мост — это попытка консолидировать контроль России над незаконно оккупированным Крымским полуостровом.
Также глава МИД Австралии подчеркнула, что указанные компании и лицо причастны к легитимизации аннексии Крыма, а также способствуют сепаратизму на территории Донецкой и Луганской областей Украины.
Накануне санкции против российских чиновников ввела Канада. Причиной ограничений стали нарушения прав человека в Российской Федерации.
Глава МИД Канады заявил, что будет способствовать освобождению заключенного российского оппозиционера Алексея Навального.
Источник: Министерство иностранных дел Австралии