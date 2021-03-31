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Факты / Мир
Юлія Захарченко |

Китай намерен обеспечить вакцинами спортсменов перед Олимпийскими играми

Правительство Китая намерено предоставить вакцины 80 странам и трем международным организациям. Также Китай планирует экспортировать вакцины в более чем 40 стран и сотрудничает с более чем 10 странами для производства препарата.

Олімпійські ігри

Об этом сообщила спикер министерства иностранных дел Китая Хуа Чунин во время брифинга.  По словам генерального директора ВОЗ Тедроса Адхана Гебрейесуса, в мире наблюдается растущий разрыв между количеством вакцин против коронавируса в разных странах.

Таким образом Китай намерен улучшить доступность препарата в развивающихся странах. Страна присоединилась к глобальной инициативе Covax, чтобы способствовать равному доступу к вакцине.

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В ближайшее время страна должна обеспечить 10 млн доз препарата развивающимся странам. Также Китай обеспечит вакцинами спортсменов, готовящихся к участию в Олимпийских играх 2021 в Токио.

Вакцина AstraZeneca

Вакцина против коронавируса от фармацевтической компании AstraZeneca получила новое имя — Vaxzevria. Об этом сообщило Агентство по медицинским продуктам Швеции.

Раньше препарат назывался “Вакцина от Covid-19 AstraZeneca”. По данным агентства, кроме названия препарата, в вакцине больше ничего не изменится.

Источник: Fmprc

Фото: Dreamstime

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