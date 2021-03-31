В США хотят вновь разрешить выдачу виз для иностранных специалистов

Администрация президента США Джо Байдена планирует отменить запрет на выдачу ряда категорий рабочих виз для иностранных специалистов.

Белый дом рассматривает возможность не продлевать введенный в прошлом году запрет на выдачу категорий рабочих виз типов: H-1B, H-2B, H-4, L и большинства документов категории J. Такие категории документов дают право на работу в США.

Действие запрета было продлено в начале января, когда у власти находился 45-й президент США Дональд Трамп. Оно заканчивается 31 марта.

По мнению новой администрации, такое решение встретит поддержку со стороны технологических компаний, которые предпочитают оформлять визы H-1B для найма квалифицированных специалистов из-за рубежа.

Администрация Трампа пыталась усилить программу выдачи виз категории H-1B, из-за чего процент одобренных заявок снизился.

Эта программа предоставляет возможность американским работодателям нанимать иностранных специалистов на временной основе. Технологическая индустрия рассчитывала на визы H-1B для найма специалистов из-за рубежа с глубокими знаниями в своей сфере, особенно в научной и технической областях.

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