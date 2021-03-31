В Индонезии обнаружили голосовой самописец самолета Sriwijaya Air, разбившегося в январе

Министерство транспорта Индонезии сообщило об обнаружении голосового самописца лайнера авиакомпании Sriwijaya Air, потерпевшего крушение в акватории Яванского моря в январе 2021 года.

Представитель агентства не прокомментировал состояние найденного устройства.

Сегодня в 7.00 по киевскому времени состоится пресс-конференция из-за обнаруженного самописца.

Авиакатастрофа самолета Boeing 737-524, следовавшего из Джакарты в город Пантианак, авиакомпании Sriwijaya Air произошла 9 января 2021 года. На борту лайнера находились 62 человека.

Спустя несколько минут после взлета самолет упал в море в районе архипелага Серибу. В течение первых минут после взлета лайнер набирал высоту, однако затем, после отметки в 3,3 тыс. м, в течение минуты снизился на 3 тыс. м.

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Представители национального поисково-спасательного агентства сообщили, что наземные службы не получали никаких аварийных сигналов ни одного самолета, который находился в их зоне ответственности.

Источник: iNews.id