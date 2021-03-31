За подрыв независимости судей: Европейская комиссия подала в суд на Польшу

Европейская комиссия обратилась к польскому правительству в Верховный суд ЕС из-за подрыва независимости судей и препятствования им в применении законодательства ЕС в Польше.

Также комиссия попросила суд ЕС установить временные меры до тех пор, пока не будет постановления.

— Польские судьи также являются европейскими судьями; они применяют законы ЕС и способствуют взаимному доверию, на котором построена Европа. Национальные правительства имеют право реформировать судебную систему, но в то же время они должны уважать договоры ЕС. Позвольте мне подчеркнуть — это не идеологический вопрос, — сказала вице-президент Европейской комиссии Вера Журова.

Комиссия заявила, что польский закон, принятый в декабре 2019 года, несовместим с верховенством права ЕС и не позволил польским судам с помощью дисциплинарных мер непосредственно применять закон ЕС, который защищает судебную независимость.

Кроме того, комиссия считает, что Польша нарушает законодательство ЕС, позволяя Дисциплинарной палате Верховного суда — независимость которой не гарантируется — принять решения, которые имеют прямое влияние на судей и на то, как они выполняют свои функции.

Дело против Польши

29 июля 2017 года Европейская комиссия начала процедуру нарушения польского закона об обычных судах на основании своих положений, требующих досрочного выхода на пенсию и их влияния на независимость судебной власти. Комиссия передала это дело в суд 20 декабря 2017 года.

5 ноября 2019 года суд ЕС вынес окончательное решение по делу, полностью подтвердив позицию комиссии.

Источник: Еврокомиссия