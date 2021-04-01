Хорватия изменила правила пересечения границы для украинцев — условия

Хорватия как минимум до 15 апреля продлила ограничения на пересечение границы иностранцами из-за ухудшения Covid-ситуации. Однако есть условия, при которых украинцы смогут попасть в страну.

Какие категории украинцев могут поехать в Хорватию:

медики и сиделки;

пограничники;

работники транспортной отрасли;

дипломаты, военные и работники полиции;

транзитные пассажиры;

студенты;

моряки;

туристы при наличии документального подтверждения оплаты отеля и апартаментов на весь период пребывания (подходит бронь кемпинга, яхты, а также подтверждение о наличии в собственности жилья или яхты в Хорватии);

лица, путешествующие по неотложным личным, семейным или деловым обстоятельствам;

лица с разрешением на работу и проживание в Хорватии.

На границе обязательно нужно показать документ, подтверждающий:

отрицательный результат ПЦР-теста (не ранее чем за 48 часов до въезда);

отрицательный результат экспресс-теста на коронавирус;

вакцинацию от Covid-19, сделанную не позднее 14 дней с момента въезда в страну.

Кроме этого, могут обязать находиться на самоизоляции 10 дней или досрочно выйти из нее после сдачи ПЦР-теста за свои деньги на территории Хорватии.

Дети до семи лет освобождаются от обязанности тестирования, если у родителей есть негативные результаты Covid-тестов.

В то же время люди, которые направляются в Хорватию проездом, должны покинуть страну в течение 12 часов с момента въезда. Иначе им автоматически назначают самоизоляцию.

Кроме того, Нидерланды изменили требования для украинцев, которые хотят попасть в страну. Они касаются правил прохождения тестирования на коронавирус.

Пассажиры, которые направляются именно в эту страну, должны сделать одно ПЦР-тестирование или показать его результаты, если с момента сдачи не прошло более 24 часов.

Источник: Embassy of Ukraine to the Republic of Croatia